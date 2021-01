Tenta di colpire moglie davanti a carabinieri: arresto nel Napoletano

Il fatto è accaduto a Licola. In manette un 41enne a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari: in passato la donna sarebbe stata vittima di altri episodi di violenza mai denunciati

Ha cercato di colpire la moglie benché sul posto fosse presente una pattuglia dei carabinieri di Varcaturo. Il fatto è accaduto a Licola, alla periferia di Giugliano in Campania (nel Napoletano). In manette è finito un 41enne di Pozzuoli (in provincia di Napoli): all'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. Dagli accertamenti effettuati, è risultato che anche in passato la donna fosse stata vittima di altri episodi di violenza, mai denunciati.