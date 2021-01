Napoli, in scooter senza casco e con un'arma: denunciati due 15enni

Il conducente aveva con sé un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm. Il ragazzo è stato anche multato per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente, mai conseguita

Due ragazzini di 15 anni sono stati denunciati a Napoli dalla polizia dopo aver tentato la fuga a bordo di uno scooter, senza indossare il casco. Quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale gli hanno intimato l'alt in largo Sermoneta, per un controllo, i due anziché fermarsi si sono dati alla fuga. E' scattato quindi l'inseguimento lungo le strade di Napoli che si è concluso in via del Parco Primavera, dove i due sono stati raggiunti e bloccati.

Le accuse

Sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionati sia perché non indossavano il casco protettivo che per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Inoltre, il conducente è stato denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto aveva con sé un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm. Il ragazzo è stato anche multato per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente, mai conseguita.