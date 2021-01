Lite tra condomini nel Sannio: carabinieri aggrediti con una zappa

A Montesarchio, in provincia di Benevento, un trentaduenne munito di una zappa, che stava minacciando di morte il suo vicino di casa, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti per sedare una lite condominiale. All'arrivo dei militari, il giovane, in evidente stato di agitazione e armato dell'attrezzo agricolo, ha iniziato ad inveire e minacciare i militari della pattuglia fino a sferrare un colpo con la zappa allo sportello dell'auto di servizio. Il 32enne, anche con l'intervento di altri militari, è stato bloccato e arrestato.