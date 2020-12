Botti, due sequestri a Ottaviano e Afragola

In due distinte operazioni carabinieri e guardia di finanza hanno sequestrato dei fuochi d'artificio. A Ottaviano i militari hanno arrestato un 39enne, trovato in possesso di "cipolle" con un potenziale esplodente pericoloso per un peso di un chilo e mezzo. Nella sua abitazione sono stati sequestrati anche otto grammi di marijuana.

Il sequestro ad Afragola

Ad Afragola la guardia di finanza ha sequestrato oltre 800 chili di botti ritenuti "altamente pericolosi", che erano custoditi in un vivaio. Di questo, 300 pezzi erano classificati "F2" ed erano custoditi senza autorizzazione. In un secondo deposito di proprietà della stessa persona sono stati sequestrati anche 244 chili di sigarette di contrabbando.