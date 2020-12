Ercolano, rissa tra ragazzi: scatta indignazione social

A Ercolano, in provincia di Napoli, è stata una Vigilia carica di tensione. In serata, nella centrale piazza Trieste e Trento in un gruppo di ragazzi e ragazze si è scatenata una violenta rissa. Pugni e calci, ma anche lancio di bottiglie di vetro segno che in molti stavano bevendo nonostante i divieti.

Le immagini

Un residente della zona ha ripreso la scena con il cellulare e ha postato il video sui social scatenando reazioni indignate di tantissimi 'reclusi' in casa per le restrizioni del lockdown. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.