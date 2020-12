Casoria, bomba nella Galleria Marconi durante la notte

Esplosione ieri sera in via Marconi a Casoria, nel Napoletano. Un ordigno, molto probabilmente una bomba carta, è scoppiato davanti a un negozio danneggiando il muro esterno e la saracinesca dell'esercizio commerciale e alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria. I sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Comune e dai vigili del fuoco hanno accertato che non era necessario procedere all'evacuazione dello stabile. Sul caso indagano i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.