Whirlpool Napoli: presidio davanti al consolato americano

È iniziato da pochi minuti il presidio promosso dai lavoratori della Whirlpool di Napoli davanti al consolato americano. L'iniziativa, organizzata dai sindacati di categoria e dalla Rsu della fabbrica di via Argine, punta a riportare all'attenzione la vertenza che vede protagonisti i lavoratori che dal 30 ottobre presidiano la fabbrica chiusa. Al termine della manifestazione, una delegazione di lavoratori e sindacalisti incontrerà i rappresentanti del consolato statunitense.

Cgil Napoli: "Lotta lavoratori non si può fermare"

"La lotta dei lavoratori della Whirlpool non si può fermare in questa fase drammatica per il Paese. Per questo è ancora più doloroso che l'azienda abbia voluto procedere alla chiusura dello stabilimento, nonostante il momento che stiamo vivendo, in un teritorio che è piegato dalla crisi". Lo ha detto Raffaele Paudice, della segretaria Cgil di Napoli, rispondendo alle domande dei cronisti. "Oggi i lavoratori sono qui - ha concluso Paudice - per dire che questa vertenza non si può fermare, ma deve andare avanti. Bisogna trovare una soluzione e far tornare la Whirlpool sui suoi passi".