Crolla il mobilificio Cutolo a Poggiomarino: nessun ferito

Poco prima delle 10 è crollato a Poggiomarino, nel Napoletano, uno stabile che ospita al piano terra il mobilificio Cutolo. Nell’edificio, sito in via Nuova San Marzano, erano in corso lavori di ristrutturazione. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno ceduto due solai al piano terra. Al momento non ci sarebbero feriti: due operai, che avevano avvertito segnali di pericolo, hanno fatto in tempo ad allontanarsi.