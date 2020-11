Casandrino, fugge ad alt dei carabinieri: arrestato 19enne a Melito

Un ragazzo di 19 anni, R.P., è stato arrestato a Melito di Napoli dai carabinieri dopo un inseguimento. Il giovane di Arzano, già denunciato in passato, era a Casandrino in via Milo a bordo di un'utilitaria insieme a un'altra persona quando i militari gli hanno intimato l'alt, ma i due hanno accelerato e sono fuggiti. L'inseguimento si è concluso a Melito in via Fermi dopo che l'auto ha tamponato un'altra vettura guidata da una donna e poi ha urtato due veicoli in sosta. I due sono fuggiti a piedi, ma il 19enne è stato bloccato e messo agli arresti domiciliari mentre il complice è in via di identificazione.