Sventata truffa ad anziana nel Napoletano: arrestato 40enne

Spacciandosi al telefono per il nipote, ha provato a estorcere 1900 euro a una signora di 82 anni di Villaricca (in provincia di Napoli) dicendole di consegnare i soldi a un corriere per un acquisto concluso online. Nel pacco consegnato c'erano 6 succhi di frutta. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, allertati dal vero nipote, hanno atteso l'uomo al varco e lo hanno arrestato per truffa dopo che aveva consegnato il pacco e intascato i soldi dalla donna. In manette è finito V.R., 40enne di Casoria già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tenore. Sottoposto agli arresti domiciliari, è in attesa di giudizio.