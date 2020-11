Whirlpool, iniziata a Napoli la manifestazione indetta dai sindacati

In piazza Dante è cominciato il sit-in di protesta contro la chiusura dello stabilimento di via Argine in concomitanza con lo sciopero generale di quattro ore dell'industria e del terziario

Come annunciato negli scorsi giorni, è iniziata puntuale questa mattina in piazza Dante, a Napoli, la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil in occasione dello sciopero generale di quattro ore dell'industria e del terziario proclamato contro la chiusura dello stabilimento partenopeo di Whirlpool e per chiedere un piano di sviluppo per Napoli e per il Mezzogiorno.