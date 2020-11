Castel Volturno, accoltella vicino: un arresto per tentato omicidio

Un 48enne originario della Costa d’Avorio ha colpito per futili motivi il vicino con due coltellate al torace e all'addome, spedendolo all'ospedale in pericolo di vita. È accaduto a Castel Volturno (in provincia di Caserta), in uno stabile di viale Metauro, dove l’uomo, irregolare sul territorio dello Stato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima è un nigeriano di 44 anni che ora si trova ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno in prognosi riservata. I due, stando a quanto è emerso, vivono nello stesso stabile. L'aggressione è stata generata da problemi di vicinato. Il 48enne, dopo l'arresto, è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il coltello usato è stato sequestrato.