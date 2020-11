Mondragone, incendio in un negozio: non si esclude ipotesi dolosa

Incendio a Mondragone, in provincia di Caserta, dove sono andate avanti per diverse ore nella notte le operazioni di spegnimento delle fiamme divampate all'interno di un magazzino di prodotti cinesi sulla strada statale Domiziana, vicino alla caserma dei carabinieri. L'incendio ha interessato anche un'altra attività di rivendita di piastrelle accanto al negozio. Le squadre di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco sono al lavoro per risalire alle cause del rogo. Non si esclude la pista dolosa.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Mondragone, Aversa e Marcianise. Dalle sede centrale sono poi arrivate un'autoscala e un'autobotte. Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura provocando il cedimento del tetto. Una folta nube nera ha invaso tutta la zona circostante.