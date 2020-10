Covid, 15enne ricoverato ad Avellino. Positivi anche i familiari

L'adolescente si è presentato ieri al pronto soccorso dell'ospedale Moscati con "sintomi importanti", come riferiscono fonti mediche, tali da determinare il ricovero immediato

Un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato nel Covid hospital di Avellino per una grave crisi respiratoria (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA - MAPPE). L'adolescente si è presentato ieri al pronto soccorso dell'ospedale Moscati con "sintomi importanti", come riferiscono fonti mediche, tali da determinare il ricovero immediato. Si tratta del paziente più giovane tra i 39 degenti dell'ala dell'ospedale di Avellino destinata ai malati di Covid.

Il contagio

Il ragazzino avrebbe contratto il virus giorni fa a scuola assieme al fratello, prima che scattasse l'ordinanza regionale sulla chiusura degli istituti. Anche i genitori sono poi risultati positivi al tampone, ma soltanto il 15enne ha sviluppato i sintomi del coronavirus. Ieri le sue condizioni si sono aggravate, mentre i familiari sono rimasti tutti asintomatici.