Incidente nel Beneventano, morto un 77enne schiacciato da un furgone

Un 77enne di Casalduni (Benevento) è morto ieri all'ospedale "San Pio" di Benevento a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto ieri mattina. L'uomo, che si trovava a San Giorgio del Sannio per scaricare della legna presso un'abitazione, è rimasto schiacciato tra il proprio furgone carico e il muro in cemento di una casa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima non avrebbe innestato correttamente il freno a mano in salita: il mezzo quindi si è messo in movimento e lo ha travolto ed ucciso.