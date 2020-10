Napoli, sequestrati 13 quintali di merce contraffatta

Orologi, cinture, borse e capi di abbigliamento con i marchi falsificati di importanti griffe di moda, come Louis Vuitton e Chanel, sono stati sequestrati a Napoli dalla polizia di Stato. Oltre 13 i quintali di materiale rinvenuto dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato, del valore di circa 200mila euro. Secondo gli agenti la merce era destinata ai mercati della Maddalena e di Porta Nolana.

Il sequestro

A scoprire la merce, custodita in locali al piano terra di un palazzo, sono stati ieri mattina due agenti non in servizio. I due hanno notato in via Pietro Colletta una persona con una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi capi di abbigliamento. L'uomo, un senegalese di 37 anni irregolare sul territorio, è stato seguito e bloccato in un palazzo dove gli agenti, insieme ai colleghi dell'UPG, hanno rinvenuto la merce. Per aprire le porte in ferro dei locali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Materiale e locali sono stati sequestrati e il 37enne denunciato, tra l'altro, per ricettazione.