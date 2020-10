Eboli, il sindaco Massimo Cariello arrestato per corruzione

Corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio e falso ideologico. Sono queste le ipotesi di reato nell’indagine condotta dalla guardia di finanza che ha portato all’arresto questa mattina di Massimo Cariello, sindaco di Eboli (Salerno) appena rieletto per il centrosinistra con il 79,8% dei voti. Nell’ambito dell’inchiesta del pm Francesco Rotondo, coordinata dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli, è anche scattata l'interdizione dai pubblici uffici per quattro funzionari dei Comuni di Eboli e Cava dei Tirreni. Al centro delle indagini ci sono procedure concorsuali per assunzioni di persone vicine al primo cittadino, finito ai domiciliari.

Formata la nuova Giunta

Cariello, rieletto nell’ultima tornata elettorale con il sostegno di liste civiche vicine al Pd, aveva appena formato la nuova Giunta comunale di Eboli, che oggi avrebbe dovuto riunirsi per la prima volta. Ora, a prendere il suo posto dovrebbe essere il suo vice, Luca Sgroia.