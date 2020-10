Coronavirus Campania, De Luca: “Ci aspettano mesi ancora più pesanti”

La fase più difficile dell’emergenza coronavirus “non è alle spalle, è ancora davanti a noi. Prepariamoci ad avere mesi, se le tendenze in corso si confermano, ancora più pesanti di quelli da gennaio a maggio”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante l'assemblea dell'associazione trasportatori Anita a Napoli. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

"Oggi oltre 700 positivi, 90% asintomatici"

"Abbiamo molti asintomatici, tra gli oltre 700 positivi che avremo anche oggi, il 90-95% è asintomatico”, ha aggiunto il governatore, anticipando il bollettino odierno dell'Unità di crisi che verrà diffuso nel pomeriggio. "Queste persone vanno collocate in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale - ha spiegato -. Però se si alza l'età media dei contagi dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novità che non avevamo sei mesi fa: l'apertura delle scuole e la stagione dell'epidemia influenzale”, ha concluso De Luca.

Il bollettino di ieri in Campania

Anche ieri i nuovi positivi in Campania avevano superato quota 700. Su 9.925 tamponi eseguiti, erano stati accertati 757 casi, per un totale di 16.464 positivi in regione.