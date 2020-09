Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 149 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania, in calo rispetto a 24 ore prima. Ma si registra anche una diminuzione dei tamponi effettuati, da 7.460 si è passati a 5.515. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:27 - In calo in Campania i positivi, 149 ma meno tamponi

Sono 149 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania, in calo rispetto a 24 ore prima. Ma si registra anche una diminuzione dei tamponi effettuati, da 7.460 si è passati a 5.515. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 10.089 su un complessivo di 532.983. Si registra un decesso, per un totale di 456. I guariti sono 40: nel complesso sono 5.060.