Napoli, infastidisce passanti e aggredisce carabinieri: un arresto

I carabinieri di Portici (in provincia di Napoli) hanno arrestato un 47enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti al porto - nella zona del Granatello - allertati da due giovani che erano stati immotivatamente presi di mira da un uomo che, evidentemente ubriaco, li ha infastiditi ingiuriandoli e minacciandoli. Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma hanno cercato dapprima di calmarlo, ma l'uomo alla loro vista ha cominciato ad agitarsi ancora di più, tentando di avventarsi sui presenti, e iniziando a minacciare e a sputare nei confronti degli uomini in divisa, costringendoli quindi a fermarlo e bloccarlo definitivamente.