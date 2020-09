Esplode ordigno a San Giorgio a Cremano: danni a portone di un palazzo

Esplosione la scorsa notte nel Napoletano. Intorno all'1.30 un ordigno rudimentale è esploso in via Pessina 4 a San Giorgio a Cremano, danneggiando il portone d'ingresso di un edificio abitato da 17 famiglie. Subito dopo la deflagrazione diversi residenti del condominio si sono riversati in strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che indagano per far luce sulla vicenda.