Un uomo di 34 anni, Mario Di Flora, è stato ucciso in un agguato ieri sera in via Cuma Licola, a Pozzuoli in provincia di Napoli. L'uomo, che secondo i primi elementi raccolti era noto alle forze dell'ordine, era a bordo di uno scooter quando è stato avvicinato dai killer che hanno sparato uccidendolo.