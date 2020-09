Napoli, patto tra clan di camorra per sequestro di persona: 13 arresti

L'uomo, preso di mira probabilmente per la disponibilità di denaro della famiglia, prima è stato accerchiato da circa 10 persone a bordo di motocicli mentre stava tornando a casa con la sua auto, poi è stato prelevato con la forza sotto la minaccia di armi e infine legato e segregato per numerose ore in un garage di Scampia, fino al pagamento del riscatto per un importo di 40mila euro