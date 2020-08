Arzano, presi tre ladri: uno resta bloccato nel cancello mentre fugge

I malviventi si erano introdotti in un appartamento di Vico Pellegrino scassinando una finestra. Ad accorgersene è stato un vicino, che ha subito allertato il 112. I carabinieri hanno restituito ai proprietari gli oggetti rubati, recuperati dopo aver bloccato i ladri in fuga

I carabinieri hanno arrestato la scorsa notte tre ladri, che si erano intrufolati in un’abitazione di Vico Pellegrino, ad Arzano (Napoli), dopo aver scassinato una finestra, portando via alcuni monili in oro. Un vicino di casa ha però sentito il frastuono e, capito quanto stava accadendo, ha allertato il 112. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della tenenza di Arzano, che hanno bloccato i tre "topi d'appartamento" mentre tentavano di scavalcare una delle pareti perimetrali del cortile. Uno dei ladri è rimasto incastrato in un cancello durante la fuga, riportando anche delle contusioni giudicate guaribili in tre giorni.

Oggetti rubati restituiti ai proprietari

Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle 4:20 del mattino i tre malviventi, tutti di Arzano e già noti alle forze dell’ordine, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno sfondato la finestra di un appartamento al piano terra per poi raggiungere quello del piano superiore. Una volta dentro l’abitazione, hanno preso tre collanine con un rosario, un paio di orecchini ed un ciondolo - oggetti poi restituiti ai legittimi proprietari - per poi darsi alla fuga. I carabinieri hanno inoltre sequestrato un palanchino in metallo, un cacciavite, un cappellino e tre passamontagna, rinvenuti nel cortile antistante agli appartamenti in cui si erano introdotti. Ora sono accusati di furto in abitazione.