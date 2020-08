Pompei, turista sale sul tetto delle Terme per scattare una foto

Il giorno di Ferragosto una turista è salita sul tetto delle Terme centrali degli Scavi di Pompei per scattare delle foto, ma è stata a sua volta immortalata da un altro visitatore e ora, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, è finita al centro di un’indagine aperta dalla Soprintendenza. La donna, di cui ancora non si conoscono le generalità né la nazionalità, ha infranto il regolamento del Parco archeologico, che vieta espressamente non solo di salire, ma anche di sedersi o di appoggiarsi sui monumenti del sito. L’immagine della turista, diffusa sui social, ha scatenato molte polemiche.

La possibile sanzione

I biglietti prenotati sono nominativi e quindi, incrociando le immagini delle telecamere al momento dell'ingresso con il nome impresso sul tagliando, si potrebbe risalire all’identità della donna, qualora la Soprintendenza ritenesse opportuno identificarla per sanzionarla. Le Terme centrali, aperte al pubblico lo scorso 25 novembre, arrivano a un'altezza di tre metri e presentano una scalinata che porta fino al tetto del vasto complesso. Scalinata naturalmente vietata ai turisti e tale reato è punibile un pena che va da tre mesi a un anno di reclusione e con una multa da mille a 3mila euro.