Napoli, colpi d'arma da fuoco in via Savarese: indagini in corso

Spari nella notte a Napoli. Sette fori di proiettile sono stati trovati dai carabinieri della compagnia Stella sul muro di un'abitazione a Napoli in via Roberto Savarese. Ad allertare i militari una segnalazione riguardante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco in strada. Successivamente, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, intervenuti per i rilievi, hanno trovato a terra quattro bossoli calibro 9x21. Indagini sono in corso per far luce sulla vicenda.