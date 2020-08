Maltempo Campania, grandinata distrugge campi tra Irpinia e Sannio

Grossi chicchi di grandine sono caduti in alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco

Una forte grandinata ha colpito ieri pomeriggio, in Campania, le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell'Ufita, del Sabato e Caudina. Lo rende noto Coldiretti Campania, che tramite le federazioni provinciali di Avellino e Benevento sta monitorando il territorio per comprendere l'entità dei danni. (IL METEO IN CAMPANIA)

Il maltempo

Grossi chicchi di grandine sono caduti in alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco. Il fenomeno ha interessato in particolare Castel Baronia, Casalbore, Villanova del Battista, Fontanarosa, Taurasi, Benevento e Roccabascerana, ma la ricognizione è ancora in corso.