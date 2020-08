Polla, vasto incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti

Un vasto incendio è divampato in un'azienda di stoccaggio rifiuti di Polla, in provincia di Salerno. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte.

L'incendio

In fumo diverse balle di rifiuti stoccate in una delle strutture semiaperte dell'impianto. Le fiamme sono divampate nella serata di ieri. A dare l'allarme alcuni dipendenti dello stesso impianto ubicato nell'area industriale. I pompieri sono riusciti a circoscrivere con difficoltà le fiamme lavorando fino a questa mattina e procedendo allo "smassamento" di diverse tonnellate di rifiuti.