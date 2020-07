Scoperta piantagione di cannabis nel Napoletano: indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono al lavoro per individuare i coltivatori e per porre freno all'ingente fenomeno della produzione della sostanza stupefacente

Durante una serie di controlli tra Gragnano, Casola e la Località Monte Muto, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano Faiano hanno individuato, in un terreno demaniale, 360 piante di cannabis indica alte quasi 2 metri nel Napoletano. Dopo una preliminare operazione di campionatura, le piante sono state distrutte sul posto. Le indagini proseguono per individuare i coltivatori e per porre freno all'ingente fenomeno della produzione della sostanza stupefacente.