Napoli, contrabbandieri e parcheggiatori "furbetti del reddito"

La guardia di finanza di Napoli ha denunciato e segnalato all'Inps 24 persone, di età compresa tra i 25 e i 63 anni, che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per complessivi 267mila euro. I finanzieri del I Gruppo, nel corso hanno scoperto che i 24 "furbetti" non percepivano alcun tipo di reddito lecito poiché in realtà erano contrabbandieri di sigarette e parcheggiatori abusivi che sono stati sorpresi mentre esercitavano la propria "attività" in diversi quartieri di Napoli. Tutti i soggetti hanno anche sistematicamente omesso di dichiarare qualsiasi altra forma di reddito, anche se percepita da altri componenti del nucleo familiare: l'Inps, quindi, avvierà la procedura di recupero del reddito di cittadinanza erogato.