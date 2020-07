Un incendio è scoppiato ad Afragola, in provincia di Napoli, in via in via Saggese. Le fiamme sono divampate in un deposito di pullman e camion in disuso che accoglie circa 15 veicoli, tutti coinvolti nel rogo. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme.