Napoli, filtri e cartine da fumo sequestrati dalla finanza

Un milione circa di cartine, filtri e altri accessori per sigarette pronti per essere immessi in commercio sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, nel corso di quattro operazioni a Napoli. Gli articoli sono stati trovati in negozi gestiti da immigrati cinesi e pakistani nei quartieri Mercato, Pendino e San Pietro a Patierno e venivano venduti a un prezzo concorrenziale rispetto ai rivenditori autorizzati, evadendo l'imposta di consumo.