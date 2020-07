Piano di Sorrento, si finge corriere e truffa un'anziana: arrestata

Ha finto di dover consegnare un pacco per il nipote della vittima. In cambio, oltre ai soldi in contanti, è riuscita a farsi consegnare anche monili in oro. Ad agire con lei un complice, ancora in fase di identificazione.

Una donna è stata arrestata con l'accusa di aver truffato un'anziana a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, spacciandosi per un corriere che doveva consegnare un pacco per il nipote. In cambio del pacco da consegnare, oltre ai soldi in contanti, è riuscita a farsi consegnare anche monili in oro. La truffa è stata scoperta dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini

La donna, già nota alle forze dell'ordine e già sottoposta a un altro provvedimento cautelare per analogo reato con l'obbligo di dimora nel comune di Napoli e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stata individuata anche attraverso riconoscimento fotografico. Ad agire con lei un complice, ancora in fase di identificazione.