Vendevano eroina a Ischia: un arresto e una denuncia

Un 39enne e una 35enne sono stati pedinati e bloccati dai carabinieri dopo un rifornimento di droga. L’uomo, già denunciato in passato, è stato trovato in possesso di 5 grammi di stupefacente

Si erano appena riforniti di eroina, che avrebbero dovuto rivendere, ma sono stati pedinati dai Carabinieri di Ischia, che li hanno bloccati. P.M. di 39 anni, residente sull'isola di Ischia, già denunciato in passato, è stato trovato in possesso di 5 grammi di eroina, divisa in tre dosi. L' uomo è stato arrestato. Con lui c'era una donna di 35 anni, anche lei di Ischia, che è stata denunciata.

L’intervento dei carabinieri

I due avevano acquistato la droga nel Napoletano e volevano rivenderla sull'isola. P.M., alla guida di uno scooter, aveva atteso la 39enne al porto di Ischia. I due si erano allontanati velocemente, ma sono stati fermati dai militari. La donna ha tentato di disfarsi della droga, che è stata recuperata e sequestrata