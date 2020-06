Droga, spaccio nel Casertano: in cinque ai domiciliari

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver provveduto all'approvvigionamento e allo spaccio, nelle città di Caserta e Casagiove, di grandi quantità di droga, in particolare cocaina, hashish e marijuana. Ora sono tutti ai domiciliari.

L'indagine

L'indagine è stata condotta dal 2017 dai carabinieri, che hanno ricostruito i ruoli e le mansioni svolti dai vari associati. Da quanto appreso, i fornitori erano A.E. e S.E. di 27 e 29 anni, che nonostante fossero rinchiusi in cella quando è iniziata l'inchiesta, riuscivano comunque a reperire ingenti quantitativi di droga per poi rifornire le piazze di spaccio di Caserta e Casagiove. Qui operavano, secondo le accuse degli investigatori, come gestori delle basi altri due soggetti finiti in manette, il 29enne N.F. e P.M. di 32 anni. Ai domiciliari è andato anche il 26enne M.D., ritenuto l'incaricato del ritiro e del trasporto della droga.