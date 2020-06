Napoli, sorpreso mentre tenta di svaligiare un appartamento: arrestato

È accaduto ieri mattina in Corso Umberto I. Ad allertare i carabinieri è stato un residente, svegliatosi a causa dei rumori provenienti dall’abitazione al piano inferiore. Il malvivente, 21 anni, era già stato denunciato in passato

Alle prime luci dell’alba di ieri, i carabinieri hanno arrestato un 21enne di origini afghane sorpreso mentre cercava di svaligiare un’abitazione in Corso Umberto I, a Napoli. I militari sono stati allertati da un residente, svegliatosi a causa dei rumori provenienti dall’appartamento al piano inferiore. Affacciatosi al balcone, aveva notato un uomo che stava forzando una porta-finestra su una terrazza. Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma si sono introdotti all’interno dell’abitazione, messa a soqquadro, e hanno arrestato il ladro, che si era nascosto su un terrazzo adiacente. Il giovane, già denunciato in passato, è stato portato in carcere.