Portici, rissa tra vicini di casa per il posto auto: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate a Portici, in provincia di Napoli, con l'accusa di essere responsabili di una rissa scoppiata per un posto auto e terminata solo dopo l'intervento dei carabinieri. Durante la zuffa sarebbero state utilizzate spranghe in ferro, una delle quali successivamente sequestrata.

La rissa

I militari della stazione locale sono intervenuti al primo cortile Moretti a sedare un violento litigio che ha visto contrapposti da un lato padre e figlio, dall'altro un fratello e una sorella. I due nuclei familiari sono vicini di casa e residenti in due appartamenti diversi di un unico edificio. Secondo quanto ricostruito, i quattro inizialmente hanno litigato per un posto auto ma in breve il litigio verbale è degenerato in una rissa violenta. I quattro sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.