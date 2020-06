Montecalvo Irpino, 20enne trovato in possesso di marijuana

La pattuglia della Stazione di Montecalvo Irpino, impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, ha fermato un 20enne per un controllo. L'anomalo comportamento manifestato dal 20enne alla vista dei carabinieri, ha indotto questi ultimi ad approfondire l’accertamento. I militari hanno così trovato, a seguito della perquisizione, una modica quantità di marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il ventenne è scattata la segnalazione ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.