Rapinano coppia armati di coltelli e mazze: un arresto nel Casertano

Dovrà rispondere di rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale un 21enne albanese, incensurato e senza fissa dimora, arrestato la scorsa notte a Trentola Ducenta (in provincia di Caserta) dai carabinieri, poco dopo aver rapinato con tre complici una coppietta che si era appartata e mentre il giovane si accingeva ad entrare in azione di nuovo.

L’arresto

Il blitz è scattato quando i carabinieri hanno notato una Jeep Renegade, con quattro persone a bordo, arrivare nei pressi del campo sportivo di Trentola. I soggetti, alla vista dei militari, sono immediatamente fuggiti in auto, ma l'inseguimento è durato poco: incalzati dalla pattuglia dell'Arma, hanno infatti fermato e abbandonato il veicolo, proseguendo la fuga a piedi. I carabinieri hanno bloccato uno dei rapinatori, che è stato poi riconosciuto dalla coppietta rapinata poco prima nei pressi del cimitero del comune di San Marcellino. È emerso che il 21enne e i complici hanno agito a volto parzialmente coperto e armati di coltello e mazze. Dopo aver infranto i cristalli della vettura, i rapinatori hanno malmenato la coppia e si sono impossessati di tutti gli oggetti di valore. L'auto abbandonata dalla banda è stata sequestrata insieme alle mazze trovate all'interno.