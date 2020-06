Pascarola, giro di spaccio da 80 clienti al giorno in villa: 5 arresti

Gli inquirenti hanno accertato il passaggio e la sosta di oltre 730 autovetture, con picchi di 80 auto al giorno e un viavai costante che partiva alle 11:30 circa della mattina per concludersi a notte inoltrata

Cinque persone sono state arrestate a Pascarola di Caivano, in provincia di Napoli, con l'accusa di essere i responsabili di un giro di spaccio di cocaina. Secondo quanto ricostruito, avevano trasformato una villa in una vera e propria 'piazza' capace di gestire anche oltre 80 clienti al giorno.

Le indagini

L'inchiesta è stata coordinata dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria. Dal 12 ottobre al 3 novembre scorso si è registrato il passaggio e la sosta di oltre 730 autovetture, con picchi di 80 auto al giorno e un viavai costante che partiva alle 11:30 circa della mattina per concludersi a notte inoltrata. Fermati dieci acquirenti trovati in possesso di singole dosi. Alcuni hanno ammesso di aver acquistato cocaina più volte a settimana da circa un anno e di aver notato in quella casa centinaia di grammi di droga. I pusher sono riusciti a buttare la cocaina nel water, prima che i carabinieri riuscissero a superare i numerosi ostacoli fissi piazzati.