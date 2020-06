Caivano, tentata estorsione in supermarket: arrestati 2 pregiudicati

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: con queste accuse a Caivano (in provincia di Napoli), la squadra mobile di Napoli e il commissariato di polizia di Afragola hanno arrestato nel pomeriggio di ieri, e in flagranza di reato L.D.L., 22 anni e F.D.M., di 23 anni, entrambi pregiudicati.

La vicenda

Il 22enne si è presentato in un supermercato della zona e, a nome degli "amici di Caivano", ha chiesto al direttore del punto vendita di consegnargli la somma di 2.000 euro entro l'orario di chiusura, rappresentando che quella sarebbe stata la prima di altre rate estorsive da corrispondere in concomitanza delle festività di Pasqua e Natale e del Ferragosto. Il giovane ha anche aggiunto che sarebbe tornato a riscuotere quanto richiesto alcune ore dopo. Poco prima della chiusura del supermercato, il 22enne, in compagnia del 23enne, si è presentato al punto vendita per ritirare il provento dell'estorsione, ma ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia di Stato.