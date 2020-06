Napoli, 160 borse false nascoste in un deposito alimentare

In un deposito per alimenti i carabinieri, in cerca di prodotti alimentari non a norma, hanno trovato invece numerose borse contraffatte. E’ successo a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) durante un controllo dei militari della locale stazione, assieme a quelli del Nas di Napoli, effettuato in vari esercizi commerciali. Rinvenute 160 borse per donna con marchi contraffatti, oltre a mille chili di alimenti vari privi di etichetta. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato per ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre il negozio è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie con una contravvenzione 1500 euro.