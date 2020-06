Per cause in corso di accertamento, all'incrocio di via Galliano con via De Nicola, si sono scontrate due vetture. Sul fatto indagano gli agenti della polizia locale

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel centro di Afragola, in provincia di Napoli. Per cause in corso di accertamento, all'incrocio di via Galliano con via De Nicola, si sono scontrate due vetture. In una delle auto c'era anche un bambino. Sul fatto indagano gli agenti della polizia locale.