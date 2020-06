Marcianise, picchia e minaccia la ex compagna: arrestato 57enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo è responsabile di un’escalation di violenze e minacce verso la ex, confermate da testimoni e dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza

Un uomo è stato arrestato a Marcianise, in provincia di Caserta, con l'accusa di stalking. Secondo quanto emerso dalle indagini, è responsabile di un’escalation di violenze e minacce verso l’ex compagna, confermata da testimoni e anche da telecamere di sorveglianza. L'inchiesta è stata compiuta dagli agenti della polizia di Stato e coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere

Botte e minacce all'ex compagna

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, che abita nello stesso complesso residenziale della donna, dopo essere stato lasciato quattro anni fa ha iniziato a perseguitarla e a minacciarla sempre più pesantemente, anche di morte. Il 57enne l'avrebbe picchiata più volte, oltre a danneggiarle l’auto. L’ultimo episodio accertato risale al 28 aprile scorso, quando l’uomo ha bucato con un coltello lo pneumatico dell’auto della ex. In questa circostanza è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona. Ma secondo le accuse l'episodio è l’ultimo di una serie. Gli inquirenti hanno indagato sulla base della denuncia della vittima, la quale a maggio ha riferito alla polizia le violenze e i soprusi subiti negli ultimi quattro anni dall’ex compagno.