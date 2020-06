È avvenuto oggi verso le 12.30 tra via Archimede e via Montagna Spaccata, sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco

Una parete o forse un solaio di un'abitazione in ristrutturazione è crollato poco prima delle 12.30 a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Carabinieri e i vigili del Fuoco sono sul posto, tra via Archimede e via Montagna Spaccata per accertare se sotto le macerie vi siano persone.