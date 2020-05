Marcianise, Jabil: “I licenziamenti dei 190 lavoratori sono legittimi”

"Sono stati adottati all'esito di un percorso legittimo", afferma l'azienda di Marcianise in una nota, ma la decisione di licenziare era stata fortemente contestata e ritenuta illegittima dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo

"I licenziamenti sono stati adottati all'esito di un percorso legittimo", afferma la Jabil in una nota in cui interviene sulla decisione di licenziare 190 lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta). Una scelta, quella dell'azienda, fortemente contestata e ritenuta illegittima dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, perché adottata fuori termine e soprattutto durante la vigenza della norma che sospende per la pandemia i licenziamenti fino a metà agosto.

La posizione di Jabil

Le trattative tra l'azienda e i sindacati, con la mediazione del Governo, si sono interrotte nella notte di martedì, dopo esser andate avanti per tre giorni, quando sembrava raggiunto l'accordo sull'utilizzo di altre cinque settimane di cassa integrazione e il contestuale ritiro dei licenziamenti. "La principale condizione posta dall'azienda - spiega la nota - è stata la definizione di un percorso certo che porti entro la fine di agosto alla risoluzione definitiva degli esuberi strutturali. Purtroppo si è registrata una chiusura totale sulla condizione posta da Jabil che ha costretto l'azienda, suo malgrado, ad interrompere le trattative".