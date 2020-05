Pompei: il mistero di “Mummia”, il graffito emerso durante gli scavi

La scritta potrebbe spiegare qualcosa di più sui facoltosi proprietari di una grande villa suburbana, che con le sue terrazze arrivava fino al mare. Lo rivela in esclusiva il direttore del parco Archeologico, Massimo Osanna

“Mummia”: questo è il graffito che compare sul muro ad altezza di bimba, che racchiude una storia piena di mistero e nello stesso tempo potrebbe spiegare qualcosa di più sui facoltosi proprietari di una grande villa suburbana, che con le sue terrazze arrivava fino al mare. È questa la nuova incredibile scoperta effettuata durante gli scavi in corso a Pompei (in provincia di Napoli) e raccontata in esclusiva all'Ansa dal direttore del Parco Archeologico, Massimo Osanna.