Barca in avaria, salvati sei diportisti nel Napoletano

La Capitaneria di Porto ha salvato sei persone a bordo di un’imbarcazione in avaria all'altezza dello scoglio di Rovigliano, a ridosso della foce del fiume Sarno, tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, il segnale di allarme è stato lanciato attorno alle 20 di ieri.

I soccorsi

Per prestare soccorso ai diportisti a bordo del mezzo che non rispondeva ai comandi, sono intervenute le motovedette della Capitaneria. Dopo avere provveduto a recuperare le sei persone e a controllarne le condizioni di salute, un'imbarcazione privata ha agganciato la barca in avaria per portarla nel porto di Torre Annunziata, dove è stata posta in sicurezza.