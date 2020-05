Varcaturo, bimbo di quattro anni annega nella piscina di casa

Il piccolo era in casa con la sorella di 19 anni mentre i genitori erano usciti. Per cause ancora da accertare, è caduto dalla finestra al piano terra nella piscina sottostante. Inutile il trasporto all'ospedale di Pozzuoli, dove il bimbo è giunto già privo di vita

Un bambino di quattro anni è annegato nella piscina di casa a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era in casa con la sorella di 19 anni mentre i genitori erano usciti. Per cause ancora da accertare, è caduto dalla finestra al piano terra nella piscina sottostante. Inutile il trasporto all'ospedale di Pozzuoli, dove il bimbo è giunto già privo di vita.

Indagini in corso

Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della compagnia di Giugliano. Sul posto anche il magistrato di turno della procura di Napoli Nord che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia oltre a quello della piscina.