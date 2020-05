Allerta meteo in Campania per temporali, prorogata in Irpinia e Sannio

L’avviso, valido fino alle 23.59 di oggi in tutta la regione, è stato prorogato fino alle 9 di domani mattina per quanto riguarda le zone 4, 5 e 7

E' in vigore un’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali sull'intero territorio regionale della Campania. L’avviso, valido fino alle 23.59 di oggi, è stato prorogato fino alle 9 di domani mattina per quanto riguarda le zone 4,5, e 7, ovvero Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele, Tanagro. Lo comunica la Protezione civile regionale. Oltre a piogge e temporali si prevede anche vento con possibili raffiche.